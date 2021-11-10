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Son dakika! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi

10.11.2021 16:38
Son dakika! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab üyesi 9 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab üyesi 9 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Ulusal Ordu radyosu, ülkenin Aşağı Şabelle bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik askeri operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 9 örgüt üyesinin öldürüldüğü, 13'ünün de yaralandığı kaydedildi.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Eş Şebab, Somali, Terör, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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