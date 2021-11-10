Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab üyesi 9 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali Ulusal Ordu radyosu, ülkenin Aşağı Şabelle bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik askeri operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonda 9 örgüt üyesinin öldürüldüğü, 13'ünün de yaralandığı kaydedildi.
Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 9 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika