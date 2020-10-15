Son dakika: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 13 asker öldü - Son Dakika

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının askeri konvoya düzenlediği saldırıda 13 asker hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre Binbaşı Muhammed Ali, başkent Mogadişu'nun 30 kilometre güneybatısındaki Afgoye bölgesinde düzenlenen saldırının ardından çatışma çıktığını ve Eş-Şebab üyelerinin sayıca askerlerden fazla olduğunu aktardı.

Ali, "Eş-Şebab örgütü üyelerinin saldırısında en az 13 asker hayatını kaybetti." dedi.

Somali ordusu, saldırıya uğrayan birliğin bölgede devriye gezdiğini açıkladı.

Eş-Şebab sözcüsü Ebu Musab ise 24 askeri öldürdüklerini iddia etti.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.