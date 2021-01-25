Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Olayda 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bombalı saldırı, başkent Mogadişu 'nun Weedow bölgesinde meydana geldi.

Somali 'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

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