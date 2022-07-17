Son dakika... Somali'nin güneyinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı - Son Dakika
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Son dakika... Somali'nin güneyinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı

17.07.2022 13:46
Son dakika... Somali'nin güneyinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Somali'nin güneyinde Orta Şabelle bölgesine bağlı Cevher kentinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otelin yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

Somali'nin güneyinde Orta Şabelle bölgesine bağlı Cevher kentinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otelin yakınında intihar saldırısı düzenlendi.

İsminin açıklanmasını istemeyen polis yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İntihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırı, başkent Mogadişu'nun 90 kilometre kuzeyinde yer alan Hirşabelle eyaletine bağlı kentte bakanlar ve milletvekillerinin kaldığı Nur Dor oteli yakınında meydana geldi." dedi.

Yetkili, olayda ölen ve yaralananlar olduğunu aktardı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Somali'nin güneyinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı - Son Dakika

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