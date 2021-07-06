Son dakika! Somali ordusu, Ba'adweyn kentini terör örgütü Eş-Şebab'dan temizledi

Son dakika habere göre Somali ordusu, Galmudug eyaletindeki Ba'adweyn kentinin kontrolünü ele geçirdi.

Somali ordusu, Galmudug eyaletindeki Ba'adweyn kentinin kontrolünü ele geçirdi. Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre ordu güçleri, yerel kuvvetlerin desteğiyle terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrol ettiği Hareeri Dhere ve Imaamd kasabalarını geri aldı. Eş-Şebab'ın, Somali ordusu girmeden önce bölgeyi terk ettiği öğrenildi. Söz konusu operasyonla Ba'adweyn kenti tamamen Somali güçlerinin eline geçmiş oldu. Son aylarda, örgüte yönelik operasyonlarını sıklaştıran ordu kuvvetleri, ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda köy ve kasabayı ele geçirdi.

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