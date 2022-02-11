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Son dakika! SOMALİ VATANDAŞLARININ KALDIĞI EVDEKİ YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

Son dakika! SOMALİ VATANDAŞLARININ KALDIĞI EVDEKİ YANGIN KORKUTTU

11.02.2022 11:22

Son dakika habere göre Burdur'da Somali vatandaşlarının yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu.

Burdur'da Somali vatandaşlarının yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu.

Yeni Mahalle'de Kapanlı Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında Somali vatandaşlarının kaldığı dairenin bir odasında yangın çıktı. Dün akşam 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Evdeki Somali vatandaşları ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika! SOMALİ VATANDAŞLARININ KALDIĞI EVDEKİ YANGIN KORKUTTU
Son dakika! SOMALİ VATANDAŞLARININ KALDIĞI EVDEKİ YANGIN KORKUTTU
Son dakika! SOMALİ VATANDAŞLARININ KALDIĞI EVDEKİ YANGIN KORKUTTU

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Burdur, Yangın, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! SOMALİ VATANDAŞLARININ KALDIĞI EVDEKİ YANGIN KORKUTTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! SOMALİ VATANDAŞLARININ KALDIĞI EVDEKİ YANGIN KORKUTTU - Son Dakika
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