Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti

30.04.2022 21:42
Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 11 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 772 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 11 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 772 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 772 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu. Bir günde toplam 119 bin 264 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 3 bin 147 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 498 bin 664'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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