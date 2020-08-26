Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 20 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 183'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 20 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 183'e yükseldi. Bugün toplam 100 bin 109 test yapılırken, bin 313 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 262 bin 507 oldu. Bugün iyileşen bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 239 bin 797'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 841 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)