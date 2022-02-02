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Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti

02.02.2022 20:12
Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 110 bin 682 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 110 bin 682 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 110 bin 682 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 457 bin 885 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 86 bin 671 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 348 bin 958'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 217 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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