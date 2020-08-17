Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 996'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 996'e yükseldi. Bugün toplam 74 bin 846 test yapılırken, bin 233 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 250 bin 542 oldu. Bugün iyileşen bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 231 bin 971'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, toplam ağır hasta sayısının ise 686 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "11 Mart'tan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısı 12 bin 575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)