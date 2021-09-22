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Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 242 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 242 kişi hayatını kaybetti

22.09.2021 20:27
Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 242 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 242 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 168 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 242 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 168 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 168 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242 oldu. Bir günde toplam 351 bin 655 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 96 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzdesi 68,91 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi.

"Aşılamada ilk sırada Kırklareli var"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 96,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

"En düşük aşılama Şanlıurfa"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 42,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 242 kişi hayatını kaybetti

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 242 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 242 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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