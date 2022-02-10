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Son Dakika | Son 24 saatte korona virüsten 264 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika | Son 24 saatte korona virüsten 264 kişi hayatını kaybetti

10.02.2022 20:22
Son Dakika | Son 24 saatte korona virüsten 264 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 264 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 108 bin 563 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 264 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 108 bin 563 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 10 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 98 bin 602 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264 oldu. Bir günde toplam 450 bin 044 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 87 bin 932 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,72 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,70 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 645 bin 420 'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım" dedi.^

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

Son Dakika | Son 24 saatte korona virüsten 264 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Son 24 saatte korona virüsten 264 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Son 24 saatte korona virüsten 264 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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