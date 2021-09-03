Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 276 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 857 de yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 857 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 oldu. Bir günde toplam 304 bin 530 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 527 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 79,26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 96 milyon 378 bin 383'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti. Tabloya göre yüzde 59,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.

^(Hidayet Türkyılmaz/İHA)