Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 32 kişi hayatını kaybetti

11.04.2022 00:02
Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 32 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 32 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 609 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 32 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 609 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 10 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 5 bin 609 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 oldu. Bir günde toplam 172 bin 461 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 7 bin 315 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,39 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,11 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 211 bin 194'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Son 24 saatte korona virüsten 32 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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