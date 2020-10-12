Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti

12.10.2020 19:17
Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 895'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 895'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 58 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 895'e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 605 test yapılırken, bin 614 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 337 bin 147 oldu. Bugün iyileşen bin 301 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 417 olduğu açıklandı.

"HASTALARDA ZATÜRRE ORANI DA GEÇEN HAFTAYA GÖRE DÜŞTÜ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 58 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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