Son Dakika: Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika: Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 574'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 574'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 574'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 942 test yapılırken, bin 743 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 304 bin 610 oldu. Bugün iyileşen bin 202 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 268 bin 435'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 491 olduğu açıklandı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 1.500'E YAKLAŞTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Son Dakika: Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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