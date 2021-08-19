Korona verilerine ilişkin son gelişmeleri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak illerimizin haritasını şu notla yayınladı:
"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım."
Bir sonraki paylaşımında son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimizi açıklayan Koca; "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz." ifadelerine yer verdi.
Diğer yandan illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu - Son Dakika