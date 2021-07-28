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Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu - Son Dakika

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu

28.07.2021 11:54

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. En çok vaka artışı ise Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun'da görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son koronavirüs verilerini ve illerin haritasını paylaştı. Koca'nın mesajında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız." ifadeleri yer aldı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Türkiye genelinde 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu

EN ÇOK ARTIŞ GÖRÜLEN 5 İL

Haritaya göre son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı 5 il sırasıyla Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu. Siirt 738,39 oranıyla haritanın en dikkat çeken ve alarm veren ili oldu.

Uşak, Osmaniye ve Bartın ise vaka sayılarının en az artış gösterdiği iller arasındaki yerini aldı.

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu

Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu - Son Dakika


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