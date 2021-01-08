Son dakika: Son saniyedeki refleksiyle hayatta kalabilen adamın işitme engelli olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika: Son saniyedeki refleksiyle hayatta kalabilen adamın işitme engelli olduğu ortaya çıktı

08.01.2021 18:07

Son dakika haber... Son saniyedeki refleksiyle hayatta kalabilen adamın işitme engelli olduğu ortaya çıktı ATV kazasında yaptığı refleksle ölümden son saniyeyle kurtulan adamın işitme engelli olduğu öğrenildi -Kaza görgü tanığı: "Tam çay içemeye başladığında ATV üzerine geldi" Antalya'da sürücünün kontrolünden...

Son saniyedeki refleksiyle hayatta kalabilen adamın işitme engelli olduğu ortaya çıktı

ATV kazasında yaptığı refleksle ölümden son saniyeyle kurtulan adamın işitme engelli olduğu öğrenildi

-Kaza görgü tanığı: "Tam çay içemeye başladığında ATV üzerine geldi"

ANTALYA - Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkan ATV'nin kaldırama doğru geldiği sırada taburede oturup çay içerken son saniyedeki refleksi sonucu hayatta kalan vatandaşın, işitme engelli olduğu ortaya çıktı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken Rus uyruklu Vlasova Viktorııa'nın kullandığı 07 AID 480 plakalı ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırıma çıktı, ardından kaldırımda çay içmekte olan Bingöl Yılmaz isimli vatandaşa çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi. Kazada, ATV'yi kullanan Rus uyruklu Vlasova Viktorııa ve yolcu olarak bulunan Dmıtry Turpıtko ile ATV'nin çarptığı Bingöl Yılmaz isimli vatandaş yaralandı. Kazanın ardından olay yerine koşan vatandaşlar yaralılara yardım etti. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İşitme engelli olduğu ortaya çıktı

ATV'nin kaldırıma çıktıktan sonra çarparak ayağından yaralanmasına neden olduğu Bingöl Yılmaz isimli vatandaşın işitme engelli olduğu öğrenildi. Kazayı gören bir vatandaş, "Arkadaş bizden siparişte bulunmuştu. Beklerken kendisine çay ikram etmiştik. Tam çay içmeye başladığı sırada ATV yoldan çıkıp üzerine geldi. Ayağından yaralanmıştı." dedi.

Kaza anı ve Yılmaz'ın son saniyede üstüne gelen ATV'yi fark ederek ölümden son saniyeyle kurtuluşu, güvenlik kameralarına yansımıştı.

Son dakika: Son saniyedeki refleksiyle hayatta kalabilen adamın işitme engelli olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Son saniyedeki refleksiyle hayatta kalabilen adamın işitme engelli olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Son saniyedeki refleksiyle hayatta kalabilen adamın işitme engelli olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Son saniyedeki refleksiyle hayatta kalabilen adamın işitme engelli olduğu ortaya çıktı

Antalya, Engelli, Bingöl, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Son saniyedeki refleksiyle hayatta kalabilen adamın işitme engelli olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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