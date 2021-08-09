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Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı

09.08.2021 13:47

Son dakika: Türkiye, günlerdir 47 ilde meydana gelen yangınlarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki yangınlar kontrol altına alınmış, dün yapılan açıklamada yalnızca Muğla'da yangınların devam ettiği söylendi. Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçeleri dışındaki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sebebiyle, 47 ilimizdeki pek çok ormanlık alan küle döndü. Toplamda 83 bin 810 hektarlık ormanlık alan yandı, binlerce hayvan öldü ve yüzlerce vatandaşımız da evlerinden oldu.

YANGINLAR YALNIZCA 2 NOKTADA DEVAM EDİYOR

Antalya'daki yangınların kontrol altına alınmasının ardından dün yapılan açıklamada yangınların yalnızca Muğla'nın Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde devam ettiği belirtildi.

"ORMAN KAHRAMANLARI BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli güzel haberi vererek, Milas ve Köyceğiz ilçeleri dışındaki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi. Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Ormanın kahramanları Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar." sözlerine yer verdi.

Son Dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alındı

MİLAS'TA SON DURUM

Milas yangınında Yeniköy hattında tütmeler vardı. Sabah ilk gelen görüntülerde hava araçları karadan ulaşımı olmayan bu noktalara sabahın ilk ışıkları ile beraber yoğun bir şekilde su attılar ve atmaya devam ediyorlar. Muğla merkez yılanlı bölgesinde devam eden yangının Şenyayla köyü ve Yılanlı'ya doğru olan hatlarında tütmeler devam ediyor. Hava araçları bu noktalara su atıyor. Yatağan Hacıveliler köyünde başlayan daha sonra Çine istikametine geçen ve 2 ilçe sınırında etkili olan yangında tütmeler devam ediyor.

Son Dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alındı
Milas

KÖYCEĞİZ'DE ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

Köyceğiz yangı Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve sarp yamaçlarda yanmalar devam ediyor. Yangın şu an itibariyle özellikle Şeytan Deresi Kanyonu olarak bilinen bölgede devam ediyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız olduğu için hava araçları bu bölgelere müdahale ediyor. Muğla bölgesindeki yangınlar için bugün 38 helikopter ve 4 uçak görev yapıyor.

Son Dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alındı
Köyceğiz

ANTALYA'NIN YARALARI SARILIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yangının küle çevirdiği Antalya için açıklamalarda bulundu. 45 iş yerinin zarar gördüğünü belirterek, bugün ödemelerin yapılacağını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 1 milyon 362 bin TL ödendi. Toplam hasar miktarı 2 milyon 55 bin TL" dedi.

Son Dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alındı
Antalya-Manavgat

AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILACAK

Yangından etkilenen mahalle sayısının 59, bina sayısının 3 bin 231, bağımsız bölümün ise 6 bin 359 olarak tespit edildiğini belirten Çavuşoğlu, ağır hasarlı binaların yıkılıp yeni konutlar inşa edileceğini, az hasarlı olanlara ise destek verileceğini söyledi.

Antalya'da ödemeler bugün başlıyor. Ödemeler Valilik tarafından yapılacak, bunun dışında hasar gören 93 araç sahiplerine teslim edilecek.

Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı

Köyceğiz, Antalya, Muğla, Milas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Son yangınlar Milas ve Köyceğiz'de! Diğer tüm orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika


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