Son dakika haberleri | SONGÜL KARLI'NIN ESKİ EŞİNE AÇTIĞI DOLANDIRICILIK DAVASINA DEVAM EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | SONGÜL KARLI'NIN ESKİ EŞİNE AÇTIĞI DOLANDIRICILIK DAVASINA DEVAM EDİLDİ

26.04.2022 13:11

Gelen son dakika haberine göre ŞARKICI Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanığın yargılandığı davada Karlı, Sanık, küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı dedi.

ŞARKICI Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eski eşi Metin Yüncü ve 2 sanığın yargılandığı davada Karlı, Sanık, küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı dedi.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şikayetçi Songül Karlı ve tutuksuz sanık Metin Yüncü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

SONGÜL, ARSANIN SATIŞI İÇİN VEKALETNAME VERDİĞİNİ BİLİYORDU

Duruşmadaki savunmasında tutuksuz sanık Metin Yüncü, 'Ben Songül Karlı'ya kesinlikle MİT'te tanıdığım var şeklinde herhangi bir şey demedim. Karlı'ya ait olan arsayı o dönemde onun da ekonomik sıkıntıları olduğu için satmaya karar verdik. Songül arsanın satışı için vekaletname verildiğini biliyordu dedi. Songül Karlı ile tanıştığında emlak işi yaptığını söyleyen sanık Yüncü, Songül ile evlenmeden önce arsa ve emlak işi yapan bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışıyordum. Ekonomik durumum çok iyiydi. Sultanbeyli'de ki arsayı satın alan kişiyi tanımıyorum. Arsayı satan kişi Sezai Demiroğlu'dur diye konuştu.

VEKALETNAMENİN SATIŞ YETKİSİNİ KAPSADIĞINI ARSA SATILINCA ÖĞRENDİM

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Songül Karlı, Sanığın söylediği hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ben çocuğumun geleceği için mal birikimi yaptım bir adama yedirmem. Benim burada ne işim var. Sanık benimle evlenmeden önce Konya'da MİT başkanı ile çalıştığını söyledi. Olay günü sanık beni arayarak Sezai'nin beni Kavacık'ta beklediğini söyledi. Ben notere gittiğimde vekaletname hazırdı. Adımı soyadımı yazdım ve imzaladım. Ancak daha sonra verdiği vekaletnamenin satış yetkisini kapsadığını arsa satılınca öğrendim. Küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve duruşma savcısının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,16 Aralık 2020'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Metin Yüncü, Barbaros Ataç ve Sezai Temuroğlu Şüpheli, Songül Karlı Müşteki olarak yer aldı. İddianamede, şüphelilerin Dolandırıcılık suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Son dakika haberleri | SONGÜL KARLI'NIN ESKİ EŞİNE AÇTIĞI DOLANDIRICILIK DAVASINA DEVAM EDİLDİ
Son dakika haberleri | SONGÜL KARLI'NIN ESKİ EŞİNE AÇTIĞI DOLANDIRICILIK DAVASINA DEVAM EDİLDİ
Son dakika haberleri | SONGÜL KARLI'NIN ESKİ EŞİNE AÇTIĞI DOLANDIRICILIK DAVASINA DEVAM EDİLDİ
Son dakika haberleri | SONGÜL KARLI'NIN ESKİ EŞİNE AÇTIĞI DOLANDIRICILIK DAVASINA DEVAM EDİLDİ

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Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığını öne sürdüğü eski eşinin davasına devam edildi- Songül Karlı: 'Bu camiada olup da bu kadar yalanı bir araya... Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığını öne sürdüğü eski eşinin davasına devam edildi- Songül Karlı: 'Bu camiada olup da bu kadar yalanı bir araya...

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SONGÜL KARLI'NIN ESKİ EŞİNE AÇTIĞI DOLANDIRICILIK DAVASINA DEVAM EDİLDİ - Son Dakika


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