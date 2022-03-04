Son dakika! Sopalı saldırganlar 18 kamera kaydı ile yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! Sopalı saldırganlar 18 kamera kaydı ile yakalandı

04.03.2022 16:45
Son dakika! Sopalı saldırganlar 18 kamera kaydı ile yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Nevşehir'de trafikte tartıştıkları bir şahsı darp eden 2 kişi, 18 kameranın kayıtlarının izlenmesi ile yakalandı.

Nevşehir'de trafikte tartıştıkları bir şahsı darp eden 2 kişi, 18 kameranın kayıtlarının izlenmesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meteris Kavşağında meydana gelen olayda, trafikte tartıştıkları şahsı sopa ile yaralayan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Olay sonrasında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği tarafından olay yerine yakın 18 adet kameralara ait yaklaşık 2'şer saatlik görüntüleri tek tek incelendi. Kamera kayıtlarının ardından, olayı gerçekleştiren şahısların A.Y. ve S.Y. olduğu belirlendi.

A.Y. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada yaralamayı gerçekleştirdikleri sopa da ekipler tarafından bulundu. - NEVŞEHİR

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Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Sopalı saldırganlar 18 kamera kaydı ile yakalandı - Son Dakika


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