Üye Girişi
Son dakika... Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi - Son Dakika

Son dakika... Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi

19.02.2022 00:58
Son dakika... Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi

Son dakika haber: Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Çamlığı'nda 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede altyapı çalışması gerçekleştirilen yol güzergahında büyük bölümü çam olan 50-60 dolayında ağacın kesilmesi jandarmayı hareket geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Çamlığı'nda 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede altyapı çalışması gerçekleştirilen yol güzergahında büyük bölümü çam olan 50-60 dolayında ağacın kesilmesi jandarmayı hareket geçirdi. Jandarma ve orman ekipleri, ağaçları kesen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun Çamlığı'nın sahil tarafında 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan yol güzergahında kendisini Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışanı olarak tanıttığı iddia edilen bir kişi ormanlık alanda ağaç kesimi yaptı. Kesilen ağaçlar altyapı çalışmasını gerçekleştiren taşeron firmanın iş makineleri tarafından kamyona yüklenmesinin ardından götürüldü. Yasal olmayan yollarla ağaç kesildiği ihbarını alan Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, kesim yapılan bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede 75 metreküp yaklaşık 60 ton ağacın kesilerek götürüldüğü tespit edilirken, kesimi yapan kişinin F.D. olduğu belirlendi. Jandarma ve orman ekipleri ağaçları keserek götüren F.D.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, ağaçların yüklenmesinde yardım ettikleri belirlenen taşeron firmaya bağlı 3 kepçe operatörü ve şantiye şefi hakkında da cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı Son dakika... Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi Son dakika... Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi

Manavgat, Jandarma, Antalya, Sorgun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:27:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Sorgun Çamlığı'nda ağaç katliamı iddiası jandarmayı harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement