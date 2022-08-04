KPSS iptal edildi! 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumlar da ertelendi - Son Dakika
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KPSS iptal edildi! 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumlar da ertelendi

04.08.2022 12:57

Dün gece ÖSYM Başkanlığına atanan Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS'nin iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, yaptığı açıklamada, "İlk inceleme sonuçlarına göre sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmiştir. Sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede açıklanacak" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS'de çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavlarında yer alan sorularla aynı çıkması infial yarattı. Tepki çeken olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, operasyon düzenleyerek söz konusu yayınevinin matbaası ve genel merkezinde arama yaptı. Emniyet ekipleri tarafından yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerinde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el konuldu.

KPSS İPTAL EDİLDİ

İddialar sonrasında ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevine son verildi. Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise ilk görev gününde kameralar karşısına geçti. Ersoy, 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS'nin iptal edildiğini açıklayarak, "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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