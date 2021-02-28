Son Dakika | Sosyal Dayanışma Merkezleri kadınların hayatını değiştirdi - Son Dakika

Son Dakika | Sosyal Dayanışma Merkezleri kadınların hayatını değiştirdi

28.02.2021 11:13
Son Dakika | Sosyal Dayanışma Merkezleri kadınların hayatını değiştirdi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 ildeki 32 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 ildeki 32 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, SODAM'da kadınların bilgi ve bilinç düzeyleriyle toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor.

Milli, manevi ve moral değerleri arttırmaya yönelik faaliyetlerle çeşitli beceri kurslarının da yer aldığı merkezler sayesinde kadınların kimisi özgüvenlerini yeninden kazanırken, kimisi ise yeni becerilerle meslek sahibi oldu.

Roman vatandaşların yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 12 ildeki 32 SODAM'da kreşlerde çocuklara yönelik hizmet de sunuluyor.

1 yılda 50 kilo verdi

SODAM ile hayatı değişen kadınlardan İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Seçil D, daha önce aşırı kilolu olmaktan şikayetçi olduğunu belirtti.

SODAM kurslarındaki arkadaşlarının tavsiyesiyle buradaki spor faaliyetlerine katıldığını ifade eden genç kadın, şu ifadeleri kullandı:

"Spor hocamın desteği, motivasyonları ve tavsiye ettiği programlara inançla riayet ettim. Kısa sürede sonuçlarını almaya başladım. 1 yılın sonunda 50 kilo vererek tartıda hedeflediği 55 kilograma ulaştım. Kilolarımdan kurtulduktan sonra özgüvenimi yeniden kazandım."

Ev hanımlığından kurs öğretmenliğine

Sakarya'da yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı Sevgi D. de SODAM kursları sayesinde hayalinde aşçılığı yapmaya başladı.

Sosyal medyadan SODAM'ın sayfasını gören Sevgi D, merkezdeki aşçı yardımcılığı kursuna kaydoldu.

Kursun ardından aldığı sertifikayla Sakarya Çıraklık ve Mesleki Gelişim Okulu'nda eğitimine devam eden, aşçı yardımcılığı sertifikasıyla çeşitli firmalarda bir süre çalışan Sevgi D, usta öğretici belgesini aldıktan sonra 2019'da kursiyer olarak başladığı SODAM bünyesine aşçılık usta öğreticisi olarak tekrar katıldı.

Sevgi D, SODAM ile kendisine sağlanan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Edindiği beceriyle ailesini geçindiriyor

Sakarya'da yaşayan 3 çocuk annesi Fatma G. de SODAM sayesinde meslek sahibi oldu. Daha önce maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Fatma G, 2014'te SODAM personelinin dağıttığı el broşürü ile hayatının değiştiğini vurguladı.

SODAM'ın mefruşat, Kur'an-ı Kerim ve dikiş nakış kurslarına kayıt olduğunu belirten Fatma G, "Kurslarda aldığım eğitim sonrası dikiş nakış üzerine yoğunlaştım. Geçimimi sağlamak için dikiş makinesi alıp, küçük işler yapmaya başladım. Dikiş nakıştan kazandığım para ile çocuklarımın ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorum." ifadelerini kullandı

Sorunlarını aşıp kuaför oldu

Adapazarı'nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe M, SODAM'a kayıt olmadan önce psikolojik problemler yaşadığını belirterek, 2015'te merkezdeki çeşitli kurslara katılmasının ardından hayatının değiştiğini kaydetti.

Merkezdeki kuaför kursunda el becerilerinin farkına varıp, bu mesleği yapmaya başladığını aktaran Ayşe M, bir kuaförde çalışarak aile ekonomisine katkı sağladığını vurguladı.

Sosyal Dayanışma Merkezi, İstanbul, Sakarya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sosyal Dayanışma Merkezleri kadınların hayatını değiştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı İstanbul'da negatif koronavirüs test sonucu satan şebeke çökertildi! Lideri sosyal medya fenomeni çıktı Keşfedilen 8 bin yıllık kaya resimleri, Mersin'in tarihine ışık tutacak Meteoroloji il il sıralayıp saat verdi! Sağanak yağmur uyarısı Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü, genci sokak ortasında bırakıp kaçtı Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor
Altın fiyatları yükseldi, kalpazanların iştahı kabardı! Sahte altınla büyük vurgun yapıyorlar Altın fiyatları yükseldi, kalpazanların iştahı kabardı! Sahte altınla büyük vurgun yapıyorlar         
10:50
Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il Milyonların gözü yarın yapılacak Kabine'den çıkacak kararlarda! İşte normalleşmeye en yakın 30 il         
09:42
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu Define sandığındaki madeni paralar koleksiyonerlerin ilgi odağı oldu         
07:29
Yaşlı kadının cansız bedeni, sandalyeye oturur vaziyette bulundu Yaşlı kadının cansız bedeni, sandalyeye oturur vaziyette bulundu         
00:49
Tesadüf eseri dedesine ait arsadan geçen yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı Tesadüf eseri dedesine ait arsadan geçen yol geçtiğini öğrenen vatandaş mirasına sahip çıktı         
00:25
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü         
20:50
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı         
15:53
Mehmet Ali Erbil'den Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap         
11:42
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar         
08:13
Bakanlık, 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti Bakanlık, 'Makul Şüphe' isimli kitabı muzır yayın ilan etti         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 11:21:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Sosyal Dayanışma Merkezleri kadınların hayatını değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei