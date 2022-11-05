Merakla beklenen sosyal konut projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek - Son Dakika
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Merakla beklenen sosyal konut projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek

05.11.2022 16:04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinde ilk kuraların 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini açıkladı. Kurum, "16 Kasım'a kadar 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimi tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular pazartesi gün sona ermişti. Yoğun katılımın olduğu projeye 8 milyon insan başvurmuş, ancak bunların 5 milyonu geçerli sayılmıştı.

16 KASIM'A KADAR 12 İLDEKİ KURALAR TAMAMLANACAK

Bugün İstanbul'un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, burada önemli açıklamalarda bulundu. İlk kuraların 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatılacağını belirten Bakan Kurum, "Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.

"KURALARI 2023 MART AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun."

5 MİLYON 135 BİN GEÇERLİ BAŞVURU VAR

Geçtiğimiz günlerde başvurular hakkında bilgi veren Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Sosyal konut projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN YAPILDI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuru yapanlar arasında 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli vatandaş da yer aldı. Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Bursa'dan 188 bin 748, Gaziantep'ten 166 bin 200 ve Konya'dan 160 bin 905 kişi başvuruda bulundu. Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı. 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

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Sosyal Konut, Ardahan, Şırnak, Toki, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merakla beklenen sosyal konut projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merakla beklenen sosyal konut projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek - Son Dakika
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