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Son dakika haberleri: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON; 38 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberleri: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON; 38 GÖZALTI

04.01.2022 09:50

Son dakika gündem haberi: SOSYAL medya üzerinden açtıkları canlı yayınlarla çalıntı kredi kartlarının bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

SOSYAL medya üzerinden açtıkları canlı yayınlarla çalıntı kredi kartlarının bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 11 ilde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya uygulamasında canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı. Hareket geçen siber polisi şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, bugün İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de operasyon düzenledi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sının çocuk olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet götürüldü.

Son dakika haberleri: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON; 38 GÖZALTI
Son dakika haberleri: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON; 38 GÖZALTI
Son dakika haberleri: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON; 38 GÖZALTI

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Dolandırıcılık, İstanbul, Kredi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON; 38 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON; 38 GÖZALTI - Son Dakika
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