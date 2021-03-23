Son Dakika | Sosyal medya üzerinden fal bakma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son Dakika | Sosyal medya üzerinden fal bakma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 sanığın yargılanmasına başlandı

23.03.2021 12:25
Son Dakika | Sosyal medya üzerinden fal bakma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Sosyal medya üzerinden fal bakma bahanesiyle bir kadının 625 bin 650 lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanığın, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan yargılanmalarına başlandı.

Sosyal medya üzerinden fal bakma bahanesiyle bir kadının 625 bin 650 lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanığın, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan yargılanmalarına başlandı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Işıl Avşar ile tutuksuz yargılanan sanıklar Hatice Defne Balcı ve Sevgin Mükerrem Ergüneş katıldı.

Müşteki Işıl Avşar, sosyal medyada Zilan Irmak Avşar isimli bir sayfada "Çok iyi fal bakılır." mesajını gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"O sırada eski erkek arkadaşım ile aram iyi değildi. Fal bakan kişinin telefon numarasını aradım. Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş ile görüştüm. Bana yıldız name falı baktı. Erkek arkadaşımın beni 3 gün içinde arayacağını söyledi. Gerçekten de 3 gün içinde erkek arkadaşım aradı. Bu sürede sanık bana güven verdi. Daha sonra sanık beni aradı. 'Adıyamanlı bir hoca var. Senin falına baktırayım.' dedi. Benden bir miktar para istedi, ben de gönderdim. Sonraki aşamalarda peyderpey para göndererek yanına gittim. İki üç kez yıldız name baktı. Diğer işlemlerde ise büyü olduğunu söyleyerek bana telkinde bulundu. Kendisi bana benden aldığı paraları hocaya gönderdiğini söylüyordu. Kendisine toplamda 625 bin lira gönderdim. Zararım giderilmedi. Şikayetçiyim."

Savunmasını yapan sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş, bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı müştekinin kendisine fal baktırmak istediğini söylediğini belirterek, kendisinin de fal bakarak küçük ücretler aldığını söyledi.

Müştekinin erkek arkadaşıyla ilgili sıkıntıları olduğunu dile getiren Ergüneş, "Kendisine terapi uyguladım. Yani sorunlarını dinledim. Onu yönlendirdim, telkinlerde bulundum. Her görüştüğümüzde bana teşekkür etti. Karşılığında da arkadaşım olan Hatice Defne Balcı'nın hesabına belirli bir ücret gönderdi. Müşteki ile yaklaşık 6 ay görüştüm. Kendisini dolandırmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bu 6 aylık süre zarfında arkadaşımın hesabına 625 bin 650 lira gönderdiği doğrudur." ifadelerini kullandı.

Sanık Hatice Defne Balcı ise suçlamayı kabul etmeyerek, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Sevgin Mükerrem Ergüneş'e isteği üzerine kart çıkarıp, şifreyi de söylediğini belirterek, "İlk başlarda hesabıma gelen parayı çekip veriyordum. Sonraki aşamalarda ise kartı ve şifreyi kendisine verdiğim için parayı o çekmiştir. Kendisi sevdiğim bir ablam olduğu için ona güvendim. Hesaba gelen paraların ne parası olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müşteki Işıl Avşar'ın suçtan zarar görmesi nedeniyle davaya katılma talebini kabul etti.

Davetiyeye rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Irmak Avşar'ın zorla getirilmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Işıl Avşar'ın 2017'de sosyal paylaşım sitesinde dolaştığı sırada sanık Irmak Avşar'a ait sayfayı takip etmeye başladığı, buradaki paylaşımlarda kişilerin erkek arkadaşlarıyla veya eşleriyle aralarının düzeldiğine dair yorumlar okuduğu anlatılıyor.

Müşteki Avşar'ın bunun üzerine yıldız name baktırmak amacıyla sitedeki telefon numarasını aradığı, karşısındaki kişinin, verdiği hesap numarasına 250 lira gönderip dekontunu da yollaması halinde yıldız name bakabileceğini söylediği anlatılan iddianamede, telefondaki kişinin müşteki Avşar'a aralarında sorun olan erkek arkadaşının kendisini arayacağını ve aralarının düzeleceğini söylediği, 3 gün sonra da erkek arkadaşının aradığı kaydediliyor.

Müşteki Avşar'ın bunun üzerine telefondaki kişiye daha çok inanmaya başladığı dile getirilen iddianamede, müştekinin belirli aralıklarla sanığı arayarak çeşitli miktarlarda para göndermek suretiyle yıldız name baktırmaya devam ettiği aktarılıyor.

İddianamede, müştekinin bu olaylar sırasında 32 ayrı işlemle toplam 625 bin 650 lira para gönderdiği kaydedilerek, sanıklar Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve Irmak Avşar'ın fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek hileli davranışlarla müştekinin dini inanç ve duygularını istismar ettikleri vurgulanıyor.

İddianamede, 3 sanığın "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Dolandırıcılık, Zilan, Balcı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sosyal medya üzerinden fal bakma bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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