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Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil - Son Dakika

Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil

29.07.2021 13:29

Son dakika! Son günlerde sosyal medyada dolaşan göçmenlerin sınırı geçmesiyle ilgili güvenlik kaynaklarından açıklama geldi. Açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı geçişlerle ilgili paylaşılan görüntülerin çoğunluğu güncel değil ve bizim sınırlarımıza ait değil" ifadelerine yer verildi.

Son günlerde sosyal medyada dolaşan sınırı geçen göçmenlerle ilgili görüntüler gündemi oldukça meşgul etti. Konuyla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, "Hudut konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyeti herkes tarafından bilinmektedir. Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı geçişlerle ilgili paylaşılan görüntülerin çoğunluğu güncel değil ve bizim sınırlarımıza ait değil" sözlerine yer verdi.

TOPLAM 435 YABANCI UYRUKLU KAÇAK GÖÇMEN GÖZALTINDA

Öte yandan yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenlere ile ilgili çalışmalarını genişleten İstanbul Emniyeti, dün yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün bu kapsamda Beylikdüzü, Fatih, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Güngören, Maltepe ve Esenyurt'ta yapılan kontrol ve denetimlerde, yurda kaçak girdikleri belirlenen ve oturma izni bulunmayan 145'i Suriye ve 135'i Afganistan uyruklu olmak üzere 24 farklı ülkeden toplam 435 yabancı uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildikleri belirtildi. İstanbul polisi, yurda kaçak giriş yaptıkları tespit edilen düzensiz göçmenler ile ilgili 15 ila 25 Temmuz tarihleri arasında yapılan ilk çalışmada 709, önceki gün gerçekleştirilen uygulamalarda ise 415 yabancı uyruklu kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına almıştı. Dün gerçekleştirilen uygulamalarla birlikte son iki haftada sokak ve sahillerden toplanan kaçak göçmen sayısının bin 559'u bulduğu aktarıldı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenlerin Afganistan, Suriye ve Pakistan ağırlıklı olmak üzere çoğu Ortadoğu kökenli oldukları öğrenildi.

Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil

İstanbul, Göçmen, Suriye, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil - Son Dakika


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