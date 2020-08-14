Son dakika! Sosyal medyada PKK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 8 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik operasyon başlattı. Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile Gemlik ve İnegöl ilçelerinde yürütülen soruşturma sonrası operasyona start verildi.

Sosyal medya üzerinden PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamalarının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - BURSA