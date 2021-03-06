Son dakika... Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (3) - Son Dakika

ADLİ KONTROLE İTİRAZ

Samsun'da, sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Yonca B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Giresun Başsavcılığı itirazda bulundu.