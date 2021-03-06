Son dakika... Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (3) - Son Dakika

Son dakika... Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (3)
06.03.2021 00:04
Bir son dakika haberine göre ADLİ KONTROLE İTİRAZ Samsun'da, sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Yonca B.
ADLİ KONTROLE İTİRAZ
Samsun'da, sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Yonca B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Giresun Başsavcılığı itirazda bulundu.
Son Dakika Karantina kurallarını ihlal edince tepki çeken Rita Ora, jürisi olduğu programdan kovuldu IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti