Son dakika! Sosyal medyada tartışıp, sokak ortasında vurdu - Son Dakika

ADANA'da, sosyal medyada tartıştıktan sonra sokak ortasında karşılaştığı arkadaşı Yasin Aktaş'ı (23) tabancayla vurarak yaralayan Enes Canbolat (22) ile olay anında beraberinde bulunan Umutcan G. (24) polis tarafından yakalandı. İfadesinde, "Anneme küfür edince kendimi kaybettim" diyen Canbolat tutuklandı, Umutcan G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce silahlı saldırıya uğrayan ve şans eseri yaralanmayan Yasincan Aktaş, olaydan arkadaşı Enes Canbolat'ı sorumlu tuttu. Aktaş, sosyal medya hesabından Canbolat'a, "Bana neden ateş ettin?" diye sordu. Enes Canbolat ise, saldırı günü evde olduğunu, saldırganın kendisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine arkadaşlar arasında tartışma çıktı.

Kısa süre sonra Aktaş ile beraberinde Umutcan G. de olan Enes Canbolat, sokak ortasında karşılaştı. Canbolat, Aktaş'a, "Sen benim anneme nasıl küfür edersin?" diyerek, tabancayla 3 el ateş etti. Canbolat ve Umutcan G. kaçarken, eli ile ayağından yaralanan Yasincan Aktaş, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.Saldırganların peşine düşen polis ekipleri, Enes Canbolat ve Umutcan G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İfadesinde "Anneme küfür edince kendimi kaybettim" diyen Enes Canbolat ve Umutcan G., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Canbolat tutuklanırken, Umutcan G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.