Son Dakika | Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı, iki gün sonra ölü bulundu (2)
10.10.2020 17:58
Son dakika haberleri: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mesut Dereçiçeği'nin ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yapan polis, ölümünden önce yanında olduğu tespit edilen M.S.'yi gözaltına aldı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mesut Dereçiçeği'nin ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yapan polis, ölümünden önce yanında olduğu tespit edilen M.S.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, M.S.'nin amcasının oğlu E.S.'den kaçmak için otomobil istediğini tespit etti. Polisin, otomobili buluşma yerine götürerek M.S.'yi gözaltına aldığı öğrenildi.
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