1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mesut Dereçiçeği'nin ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yapan polis, ölümünden önce yanında olduğu tespit edilen M.S.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, M.S.'nin amcasının oğlu E.S.'den kaçmak için otomobil istediğini tespit etti. Polisin, otomobili buluşma yerine götürerek M.S.'yi gözaltına aldığı öğrenildi.