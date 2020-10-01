Son dakika... Sosyal mesafeli ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı - Son Dakika

Son dakika... Sosyal mesafeli ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı

Son dakika haberleri... Sosyal mesafeli ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı Bartın Merkeze bağlı Topluca Köyünde "Kalker Ocağı İşletmesi" yapılması planlanırken söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi Halkın Katılımı Toplantısı düzenlendi.

Sosyal mesafeli ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı

BARTIN - Bartın Merkeze bağlı Topluca Köyünde "Kalker Ocağı İşletmesi" yapılması planlanırken söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi Halkın Katılımı Toplantısı düzenlendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar mevcut taş ocaklarından dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken toplantıda zaman zaman gergin anlarda yaşandı.

Özel bir firma tarafından Bartın Merkeze bağlı Topluca Köyünde 13,74 hektarlık İR: 86973 Nolu II-A Grubu Ruhsatlı sahada "Kalker Ocağı İşletmesi" yapılması planlanırken söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi Halkın Katılımı Toplantısı düzenlendi.

Güvenlik önlemleri dikkat çekti

Boğaz mevki'inde düzenlenen toplantıya görevli memurların yanı sıra bölgede yaşayan çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının yapılacağı alanda korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasına önem verilirken alana girişte tüm vatandaşların ve görevlilerin ateş ölçümleri yapıldı.

Mevcut taş ocaklarının zararlarını anlattılar

Toplantıda yapılan bilgilendirmelerin ardından söz alarak konuşan vatandaşlar bölgede faaliyet gösteren mevcut taş ocaklarının zararlarını anlattılar. Kalker ocakları için bölgede yapılacak dinamitli patlamaların deprem fay hattını hareketlendirebileceğini ve bunun Bartın'da yaşayan on binlerce insan için büyük tehlike oluşturduğunu ifade ettiler. Bölgede uzun yıllar önce dikilen fıstık çamlarının mevcut taş ocaklarının olumsuz etkileri nedeniyle artık kozalak vermez hale geldiğine de dikkat çeken vatandaşlar meyve ağaçlarının da meyve veremez duruma geldiğini söylediler.

Bölgede defne toplayarak geçimini sağlayan ailelerde bölgede faaliyette bulunan taş ocaklarının defne yetişen ormanları yok ettiğini savunarak kurulması planlanan yeni taş ocakları ile geçim kaynakları olan defne alanlarının tamamen yok olacağını dile getirdiler.

Toplantıda alanda bulunan vatandaşlara kurulması planlanan kalker ocağına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtılmak istendi. Bu sırada alandaki vatandaşlar tepki göstererek görevlilerin broşür dağıtmasına engel oldular.

Kışın çamur yazın toz

Topluca Köyü Muhtarı Adem Dayı köy çevresinde 5 tane taş ocağında çalışmalar yürütüldüğünü ve bu çalışmalar yüzünden köylülerin kışın çamur yazın ise toz nedeniyle sıkıntı içinde olduklarını söyledi.

Konuşmaların sonrasında vatandaşlar bölgeye kalker ocağı kurulmasına karşı çıktıklarına dair gerekçeleri de içeren yazılı dilekçeleri görevlilere teslim ettiler.

Son dakika... Sosyal mesafeli ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı
Son dakika... Sosyal mesafeli ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı
Son dakika... Sosyal mesafeli ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı
Son dakika... Sosyal mesafeli ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı

Çevresel Etki Değerlendirme, Bartın, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika... Sosyal mesafeli ÇED toplantısında gergin anlar yaşandı - Son Dakika

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