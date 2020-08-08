TUTUKLANDILAR

Konya'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler Mustafa Hazır (19) ve Ahmet Tuger (19), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.