Son Dakika | Soygun girişiminde bulunduğu kuyumcuda bacağından vurulan şüpheli: Pişmanım (2)
Son dakika haberleri: TUTUKLANDILARKonya'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler Mustafa Hazır (19) ve Ahmet Tuger (19), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Konya'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler Mustafa Hazır (19) ve Ahmet Tuger (19), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 16:27
Kaynak: DHA
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