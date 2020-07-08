Son dakika... Soylu: "Haydi" adlı uygulamanın yazılımına başlandı" - Son Dakika
Son dakika... Soylu: "Haydi" adlı uygulamanın yazılımına başlandı"
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması Salonda dinleyici detayları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu.
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8.07.2020 18:45:42. #1.13#
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