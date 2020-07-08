Son dakika... Soylu: "Haydi" adlı uygulamanın yazılımına başlandı" - Son Dakika

Son dakika... Soylu: "Haydi" adlı uygulamanın yazılımına başlandı"

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması Salonda dinleyici detayları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması

Salonda dinleyici detayları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu. (5)

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Soylu: 'Haydi' adlı uygulamanın yazılımına başlandı' - Son Dakika
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