Son dakika... Soylu: "Haydi" adlı uygulamanın yazılımına başlandı" - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti

HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi

Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor

Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var