Son Dakika: Soylu: "Polis eğitiminde çağı yakalamış durumdayız" - Son Dakika
Son Dakika: Soylu: "Polis eğitiminde çağı yakalamış durumdayız"
Gelen son dakika haberlerine göre Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı.
Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı
İçişleri BakanıSüleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı. (4)
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12.08.2020 19:23:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Soylu: "Polis eğitiminde çağı yakalamış durumdayız" - Son Dakika