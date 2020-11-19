Son dakika! Soylu: "Sadece 2020'de İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakların yer tespitiyle 215 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlanmıştır" - Son Dakika

Son dakika! Soylu: "Sadece 2020'de İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakların yer tespitiyle 215 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlanmıştır"

19.11.2020 18:55

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.

Jandarma Havacılık Okul Komutanlığınca düzenlenen pilot ve teknisyen temel eğitim kurslarında başarılı olan 34 pilot ve 31 teknisyen için mezuniyet töreni düzenlendi.

Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugünün Türkiyesinin, güvenlik yönetimi açısından büyük ve tarihi bir değişim yaşadığını, dünya konjonktürü gereği artan tehditleri yükselen bir kapasite ve stratejik yaklaşımla göğüslediğini söyledi.

İnsansız hava araçlarını (İHA) kullanacak pilotlar yetiştirdiklerini belirten Bakan Soylu, kolluk kuvvetlerinin çalışma alanlarında yüksek teknolojiye sahip ürünler kullanıldığını bildirdi.

"Son 4 yılda yalnız ikna yöntemiyle 824 kişi getirildi"

Soylu, terörü kaynağında yok eden ve yaz-kış operasyon yapan bir anlayışa sahip olduklarına işaret ederek, "Türkiye aynı zamanda tarihinde görülmemiş ikna ve teslim rakamlarına ulaşmıştır. Bunu bir yöntem olarak sürdürmekte, bu konuda da uzmanlaşmaktadır. Son 4 yılda yalnız ikna yöntemiyle 824 kişi getirilmiştir. Kendiliğinden teslim olanlarla birlikte bu sayı 1842 olmuştur. Örgüte katılım ise 5 binli rakamlardan geçen yıl için 130, bu yıl için 52'dir. Yurt içi terörist sayısıysa 340 seviyesinin altına düşmüştür." diye konuştu.

Terörle mücadelede gelecek yıl ulaşmayı hedefledikleri noktanın "son perde" olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Zaten eylem yapamaz hale gelmiş olan, telsizlerle konuşmaktan bile çekinen ancak sivilleri hedef alabilen, salgında insanlara ekmek götüren Vefa Sosyal Destek Grubuna bile saldırmaktan utanmayan bu hainlerin ipini inşallah yurt içindeki sınırlarımızda 2021 yılı içinde çekmiş olacağız. Bunun için hem ikna hem de sahadaki operasyonlarımızı kesintisiz ve daha güçlü şekilde sürdürme kararlılığındayız. Özellikle örgütün kış üslenmesini önlemek, önümüzdeki günlerin ilk hedefidir. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Allah nasip ederse 2021 yılında şu tarihlere geldiğimizde terör örgütünün Türkiye'de kalan fertlerinin teslim olduğunu, teslim olmayanların ya kaçtıklarını ya da etkisiz hale getirildiklerini Cenabı Allah'ın bize göstereceği inancındayım. İnanıyorum ki yurt içinde PKK'nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım, gayretimiz, kararlılığımız budur."

2018 ve 2019'da 6 Atak helikopteri alınan Jandarma Genel Komutanlığı envanterine, gelecek yıl 2 Atak helikopteri daha katılacağını belirten Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne de bu yıl 2, gelecek yıl 1 Atak helikopteri alacaklarını dile getirdi.

İHA ve SİHA'ların uçuş saatleri 25 kat arttı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bünyesindeki hava araçlarının uçuş saatinin 2020'nin ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 arttığını belirten Bakan Soylu, Bakanlık bünyesinde kullanılan İHA ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) uçuş saatinin 1995 saate kadar ulaştığını, 2016'dan bugüne kadar ise bu araçların uçuş saatlerinin 25 kat arttığını kaydetti.

Soylu, "Sadece 2020'de İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakların (İKU) yer tespitiyle 215 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlanmış, 43 terörist ise doğrudan SİHA atışlarıyla etkisiz hale getirilmiş, 53 sığınağın yer tespiti de yine bu araçlarla sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Pilot ve teknisyenlerin yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Süleyman Soylu, "15 Temmuz'dan bugüne kadar 89 uçak ve helikopter pilotu, 110 teknisyen arkadaşımız sizlerle birlikte bu büyük ve kutlu mücadeleye katıldılar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar pilot sayımız yüzde 37, teknisyen sayımız yüzde 40 artmıştır. Bunun için arkadaşlarımı ayrıca kutluyorum." şeklinde konuştu.

Soylu, trafik kazalarındaki ölümlerin 100 binde 9'dan 100 binde 6'ya gerilemesinde birçok tedbir kadar hava araçlarıyla yapılan denetimlerin de payı olduğunu söyledi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından mezunlara bröve ve diplomaları takdim edildi.

Havacılık Başkanlığındaki S-70 Görsel Eğitim Platformunun açılışını da yapan Soylu, merkez hakkında bilgi aldı.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve Havacılık Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan da katıldı.

Son dakika! Soylu: Sadece 2020'de İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakların yer tespitiyle 215 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlanmıştır
Son dakika! Soylu: Sadece 2020'de İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakların yer tespitiyle 215 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlanmıştır
Son dakika! Soylu: Sadece 2020'de İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakların yer tespitiyle 215 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlanmıştır
Son dakika! Soylu: Sadece 2020'de İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakların yer tespitiyle 215 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlanmıştır

Süleyman Soylu, Havacılık, Jandarma, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Soylu: 'Sadece 2020'de İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakların yer tespitiyle 215 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlanmıştır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı Fernendo Muslera 26 Kasım'da ülkesinden dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı MEB'den uzaktan eğitim genelgesi: 4 Ocak'tan sonra sınavlar yüz yüze yapılacak Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da her 17 saniyede bir kişi hayatını kaybediyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili olarak yazılı ifadesini verdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili olarak yazılı ifadesini verdi         
19:08
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, koronavirüse yakalandı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, koronavirüse yakalandı         
18:47
Metrobüs sapığı 6 yıl hapisle cezalandırıldı Metrobüs sapığı 6 yıl hapisle cezalandırıldı         
18:22
Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi Defne Samyeli'den şaşırtan çıkış: Anne olmak benim tercihim değildi         
17:05
Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den Davutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt         
16:57
Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı         
16:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan         
16:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi         
15:23
45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu         
15:16
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 19:18:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Soylu: "Sadece 2020'de İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakların yer tespitiyle 215 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlanmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei