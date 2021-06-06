Son dakika haberi... MANİSA SPİL DAĞI'NDA ORMAN YANGINI - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesi Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde çıkan orman yangını, orman ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Spil Dağı'nın, Yunusemre ilçesi Kaynak Mahallesi'nin üst kısmında, bugün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.