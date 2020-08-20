Son dakika... SPK haftalık bülteni - Son Dakika

Son dakika... SPK haftalık bülteni

Son dakika haberi: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Son dakika... SPK haftalık bülteni, System.String[]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Dinamik Isı Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin pay başına 3,52 liradan halka azını, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 5 milyon 100 bin lira, Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş'nin 5 milyon lira, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 6 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Kurul, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 42 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Selçuk Gıda Endüstri İthalat İhracat A.Ş'nin 11 milyon lira, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 27 milyon 647 bin 630 lira ve Ral Yatırım Holding A.Ş'nin 42 milyon tutarındaki bedelli sermaye artırımına da onay verdi.

Kurul ayrıca Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin 60 milyon lira, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş'nin 500 milyon lira, İş Faktoring A.Ş'nin 450 milyon lira, Migros Ticaret A.Ş'nin 500 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin 1 milyar 77 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Kurul, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, Etiler Gıda'nın 1,2 milyon lira zarara uğratılması nedeniyle 7 kişi hakkında suç ihbarının yapılmasına karar verdi.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 23:09

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transfer olduğunu yalanladı Vücudundaki cam kesileri ile ölü bulunan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi         
17:47
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti         
17:47
Meteoroloji'den 8 kente Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı         
17:47
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu         
16:45
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?         
16:20
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız         
16:09
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı         
15:35
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti         
14:43
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı         
12:02
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
10:59
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu         
10:43
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi         
10:38
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 23:29:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... SPK haftalık bülteni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei