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Son dakika spor: 16 yaşındaki Selvi, Uluslararası Gençler Şampiyonu oldu - Son Dakika

Son dakika spor: 16 yaşındaki Selvi, Uluslararası Gençler Şampiyonu oldu

01.06.2021 10:30
Son dakika spor: 16 yaşındaki Selvi, Uluslararası Gençler Şampiyonu oldu, System.String[]

Son dakika spor haberi... 23.Uluslararası Gençler Güreş Turnuvasında kendinden büyük rakipleri ile doktor raporu ile mücadele eden 16 yaşındaki Köyceğiz Bayan Güreş Takımı sporcusu Selvi İlyasoğlu, finalde Kırgız rakibini tuş ile yenerek altın madalya kazandı.

23.Uluslararası Gençler Güreş Turnuvasında kendinden büyük rakipleri ile doktor raporu ile mücadele eden 16 yaşındaki Köyceğiz Bayan Güreş Takımı sporcusu Selvi İlyasoğlu, finalde Kırgız rakibini tuş ile yenerek altın madalya kazandı. Selvi başarısı ile de 59 kg'da Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek tek sporcu oldu.

İstanbul'da düzenlenen 23.Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvasında sona erdi. Türkiye Kadınlar, Serbest ve Grekoromen stilde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Minderde adeta fırtına gibi esen Ay-yıldızlı ekibimiz 15 Altın, 18 gümüş, 28 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazandı.

Turnuvada Milli formayı giyen Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi olan, Köyceğiz Bayan Güreş Takımı sporcusu 16 yaşındaki Selvi İlyasoğlu kadınlar 59 kilo da altın madalyanın sahibi oldu.

"Doktor raporu ile oynadı"

Kendi yaş kategorisi yıldızlarından olan ve ileriki yıllarda Türkiye'yi dünya klasmanında büyük başarılar getirmesi beklenen 16 yaşındaki genç sporcu, 17-20 yaş grubunun mücadele ettiği gençler kategorisinde doktor raporuyla güreşti. 59 kilogramda mücadele eden milli sporcu Selvi İlyasoğlu finalde karşılaştığı rakibi Kırgız Sezim Zhumonazarova'yu tuşla yenmeyi başararak altın madalyanın sahibi oldu.

Selvi İlyasoğlu bu sene 59 kg'de Gençler Türkiye Şampiyonu ve Yıldızlar 57 kg.'da da Türkiye 2nciliği kazanmıştı. Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu daha önce kazanmış olduğu Türkiye şampiyonluğundan sonra uluslararası turnuvada da şampiyon olarak Avrupa Güreş Şampiyonasında da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Köyceğiz Bayan Güreş Takımı Antrenörü Elis Yıldız, "İstanbul'da yapılan şampiyonaya 13 ülkeden 300 sporcu katıldı, Türkiye büyük başarı elde etti ve takım halinde şampiyon oldu" dedi.

Bu sene Köyceğiz Bayan Güreş Takımı olarak güreşte büyük ses getirdiklerini belirten Elis Yıldız, "Selvi bu sene Türkiye Şampiyonu ve Türkiye 2'ncisi oldu. Bunun yanı sıra kulübümüz sporcuları Türkiye 2'inciliği ve Türkiye 3'üncülüğü kazandılar. 16 yaşında olmasına rağmen, kendinden büyük sporcularla karşılaşan Selvi'den bu turnuvada madalya ve derece bekliyorduk. Kendinden büyük sporcular ile mücadelesinde büyük başarı gösterdi ve finalde rakibini tuş ile yenerek Şampiyon oldu.

Şu anda kilosunda Avrupa'ya gidecek tek sporcumuz olacak. Şampiyonumuz olarak Milli Takımımızı Avrupa Şampiyonasında 59 kg'da temsil edecek, sporcum ile büyük gurur duyuyorum" dedi. - MUĞLA

Son dakika spor: 16 yaşındaki Selvi, Uluslararası Gençler Şampiyonu oldu
Son dakika spor: 16 yaşındaki Selvi, Uluslararası Gençler Şampiyonu oldu
Son dakika spor: 16 yaşındaki Selvi, Uluslararası Gençler Şampiyonu oldu

Köyceğiz, Türkiye, Altın, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: 16 yaşındaki Selvi, Uluslararası Gençler Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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