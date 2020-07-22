Son dakika spor: 22 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

Serdar Dursun: Bundesliga, Süper Lig ve Çin'den teklif aldım
"İyi oyuncu oynar, pasaporta bakmaz""Milli takım formasını giymek gurur verici olur" "Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldım""İyi bir sezon geçirdim" "Almanya pandemi sürecini iyi yönetti"
BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPORBordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY10.30 Sarı-kırmızılılarda Antalyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.
TFF 1'İNCİ LİG PLAY-OFF YARI FİNAL21.00 Bursaspor - Adana Demirspor21.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor
TFF 3'ÜNCÜ LİG PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇLARI 2'NCİ GRUP20.00 Bld. Derincespor - Karşıyaka22.00 Turgutluspor - Esenler Erokspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.45 SPAL - Roma ( Mert Çetin, Cengiz Ünder*)