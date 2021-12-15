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SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor - Son Dakika

SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor

15.12.2021 10:27

6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyorİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Kayseri'de, 3 yıl önce wushu sporuna başlayan Mira Özaktı (6), bu süreçte kazandığı 3 şampiyonluk ile dünya, Avrupa ve Türkiye'de dereceleri bulunan annesi Çiğdem Kiraz Şahin'in...

6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - Kayseri'de, 3 yıl önce wushu sporuna başlayan Mira Özaktı (6), bu süreçte kazandığı 3 şampiyonluk ile dünya, Avrupa ve Türkiye'de dereceleri bulunan annesi Çiğdem Kiraz Şahin'in izinden gidiyor. Mira Özaktı, "Dünya Şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Annem gibi başarılı bir sporcu olmayı hedefliyorum" dedi.

Kayseri'de yaşayan Mira Özaktı, 3 yıl önce wushu sporuna başladı. 6 yaşındaki Mira, bu süreçte 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Mira'yı bu süreçte wushu dalında 3 kez dünya şampiyonluğu, 20 kez Türkiye şampiyonluğu, 1 kez Avrupa üçüncülüğü, 1 kez de dünya ikinciliği bulunan annesi Çiğdem Kiraz Şahin yetiştiriyor. Mira Özaktı, önemli başarılar elde eden annesinin izinden gidiyor. Küçük yaşta önemli başarılar elde eden Mira Özaktı, "Spora 3 yaşındayken cimnastikle başladım. Sonra wushu sporunu yaptım. Dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Annem gibi başarılı bir sporcu olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Mira'nın annesi Çiğdem Kiraz Şahin ise "Kızım spora 3 yaşında cimnastikle başladı. El ayak ve koordinasyonu için cimnastik şart. Daha sonra wushu sporu ile tanıştırdım. Önce antrenmanlara geldi. Sonra kendisi görsel olarak öğrenmeye başladı. Biz öncelikle bu yaştaki çocuklara kazanma, kaybetme duygusunu aşılamıyoruz. Bir oyun gibi öğretiyoruz. Oyun tarzında öğrettiğimiz için çabuk algılayıp, öğreniyorlar. Mira'nın 3 Türkiye şampiyonluğu var. Kendi yaş gruplarıyla yarışıyor" ifadelerini kullandı.

"MİRA'DA ÜSTÜN BİR YETENEK VAR"

Mira'nın gelecekte iyi bir sporcu olacağına inandığını kaydeden Şahin, "Yarışmalar çok eğlenceli geçiyor. Mira'yı milli sporcu kadar titizlikle değerlendirmesek de ağabeyleri, ablaları kadar iyi yapmaya çalışıyor. Bilimsel olarak bakıldığında başarılı sporcuların çocukları da başarılı olabiliyor. Mira'da da gerçekten üstün bir yetenek var. Algısı çok açık. Antrenmanda da iyi yanıtlar veriyor. Mira'yı olimpiyat oyunlarında görmek isterim" şeklinde konuştu.

SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor
SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor

oyunlar, Kayseri, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR 6 yaşındaki Mira, 3 yılda kazandığı 3 şampiyonluk ile annesinin izinden gidiyor - Son Dakika


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