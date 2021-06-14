Son dakika... Spor A.Ş buz hokeyinde son hafta farklı kazandı

Ankara'da yapılan Buz Hokeyi U18 Genç Kadınlar Ligi'nin son hafta maçında Çayyolu Gordion Ankara takımı ile karşılaşan Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü maçı 10-1 gibi farklı bir skor ile kazandı.

11-13 Haziran 2021 tarihlerinde Ankara'da yapılan Buz Hokeyi U18 Genç Kadınlar Ligi müsabakaları sona erdi. Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, turnuvanın son gününde karşılaştığı Çayyolu Gordion Ankara takımı karşısında 10-1 galip geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenörümüzü ve sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi.

Son yıllarda buz hokeyi dalında önemli başarılara imza atan Kayseri Spor A.Ş. Gençlik ve Spor kulübü özellikle altyapıda yeni yıldızları Türk sporuna kazandırmayı hedefliyor. - KAYSERİ