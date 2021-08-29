Adana'nın Karaisalı ilçe Belediyesi tarafından 536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri düzenlendi.
Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenen güreş organizasyonunda, yerel sanatçılar ile sanatçı Latif Doğan ile Ahmet Şafak konser verdi.
Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalara 760 güreşçi katıldı.
Başpehlivanlık final müsabakasında Ali Rıza Kaya'yı mağlup eden İbrahim Bölükbaşı başpehlivan oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Adana'da 536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri düzenlendi - Son Dakika Spor