Adana Demirspor taraftarları 80. kuruluş yıl dönümünü evlerinde kutladı
28.12.2020 21:05
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un taraftarları, kulübün kuruluşunun 80. yıl dönümünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerinde kutladı.
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un taraftarları, kulübün kuruluşunun 80. yıl dönümünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerinde kutladı.
Sosyal medya üzerinden haberleşen mavi-lacivertli taraftarlar, evlerinin balkonlarında ve binalarının çatılarında şampiyonluk tezahüratları yaptı.
Meşaleler de yakan taraftarlar, bir süre sonra dağıldı.
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