Son dakika spor: Adana Demirspor'un İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 34. ve son haftada İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, tesislerinde, teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yaptı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

Cüneyt Dumlupınar, antrenman sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmandaki Ümraniyespor maçından sonra bir günlük izinin ardından antrenmanlara başladıklarını anlattı.

Ümraniyespor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Dumlupınar, şöyle devam etti:

"Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından beklediğimiz sonuç gelmedi. Bu hafta İstanbulspor ile ligdeki son maçımızı oynayacağız. Kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacağız ve Erzurum'dan gelecek sonucu bekleyeceğiz."

Süper Lig'e yükseleceklerine inandıklarını vurgulayan Dumlupınar, "Bu takım öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacak. Biz Erzurum'da kazandıktan sonra bir avantaj yakalamıştık. Altay maçından sonra bu fırsatı kaybettik ama inancımızı hiç kaybetmedik. Allah nasip ederse bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak." şeklinde konuştu.