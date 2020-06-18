Son dakika spor: Altaylı Arda'dan profesyonel imza

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Akhisarspor maçına odaklanan Altay'da yönetim, altyapıdan A takıma takviye yaptı. Siyah-beyazlılarda koronavirüs salgını sürecinde A takımla idmanlara çıkmaya başlayan 8 genç futbolcu arasında profesyonel sözleşme imzalayan ilk isim, orta sahada görev yapan Arda Gezer oldu. Futbola Altay'da başlayan 18 yaşındaki Arda, kulübüyle 2023 yılına kadar sürecek kontrata imza attı. Altay'ın U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarında toplam 155 karşılaşmaya çıkan Arda, 29 kez rakip fileleri sarstı. Yönetimin önümüzdeki süreçte genç oyuncuları profesyonel yapmaya devam edeceği belirtildi.