Sağ kanat oyuncusu Neşe Şimşek'in ise geçen sezon Aksaray 'da oynadığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sol oyun kurucu Sümeyye Çolak'ın geçen sonunun ilk yarısında Sivas , ikinci yarısında ise Gaziantep 'te hentbol oynadığı belirtildi.

Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Araç Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Neşe Şimşek ve Sümeyye Çolak'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı