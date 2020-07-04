Son dakika spor: Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Son dakika spor: Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 30'uncu haftasında MKE Ankaragücü sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında MKE Ankaragücü sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, hedeflerinin ilk 5'in içerisinde yer almak olduğunu belirterek, "Bugün 4 gol atıp 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Ama ilk yarı oynanan futboldan memnun değildim. İkinci yarı daha gayret gösterip mücadele ettik. Pozisyonları değerlendirdik. Nitekim maçı 4-1 kazandık. İlk yarıda rakip penaltıdan öne geçmiş olsaydı bizim için daha zor olacaktı. Belki maçı alabilecektik ama çok daha zor olacaktı. İkinci yarı performansından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Sezon başında iki hedefimiz vardı. Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak. Kupada finaldeyiz. Ligde de iyi gidiyoruz. İlk 6'nın içerisindeyiz. Hedefimiz ilk 5'e girmek. Bunu sonuna kadar deneyeceğiz.  Önümüzde oynanacak birkaç maç var. Kazanabilme adına her şeyi yapacağız. Zaten sahada futbolcularım bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor" dedi.

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İBRAHİM ÜZÜLMEZ: PENALTI KIRILMA ANI OLABİLİR

Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Hafta içerisinde ekibimizle analiz edince özellikle sol taraflarının güçlü olduğunu, ofansif anlamda etkili olduklarını, N'Sakala ile beraber o bölgeyi hücumsal anlamda çok kullandıklarını gördük. İlk yediğimiz gol açıkçası beni üzdü. Çünkü çok fazla konuştuk rakibin böyle organize şekilde geleceğiyle ilgili. İlk 45 dakikada elimizden geleni yaptık. Kitsiou ile bulduğumuz pozisyonlar var. Saha içerisinde yardımlaşarak oynadık. Bir duruş sergilemeye çalıştık. Penaltı var, penaltıyı kaçırdık. Tabii ki penaltı kırılma anı olabilir mi? Olabilir. Çünkü oyuncular da penaltı kaçtıktan sonra devre arasında mental anlamda sıkıntılar yaşadılar. Çok uyarmamıza rağmen böylesine maçlarda kaçırdığınız zaman penaltıyı ister istemez bazı oyuncular buna tepki verebiliyor olumsuz anlamda. Trabzonspor beraberliğinde verdiğimiz mücadeleyi ilk 45 dakika gösterdik ama ikinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Kalan 4 haftada Ankaragücü'ne yakışır oynamalıyız. Göztepe deplasmanına konsantre olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor
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